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Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Киров, 22 ноября. Уличная беременная кошка чуть не стала жертвой агрессивной собаки. Беззащитное животное спасли прохожие.

История о спасении черной кошки была опубликована в социальных сетях. На данный момент кировчане отнесли испуганное животное в ветеринарную клинику и оплатили все расходы. Врачи осмотрели беременную кошку и оказали необходимую помощь.

«Кошка находится в стрессе. Помогите найти хозяев. Старых или новых», — просят волонтеры и неравнодушные местные жители.

В результате инцидента кошка не пострадала. Активисты продолжают искать для нее новый дом.

Не так давно неизвестные расстреляли алабая в Подмосковье, сообщал телеканал «360». Жители города Ступино занялись спасением животного.

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