Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки

Киров, 22 ноября. Уличная беременная кошка чуть не стала жертвой агрессивной собаки. Беззащитное животное спасли прохожие.

История о спасении черной кошки была опубликована в социальных сетях. На данный момент кировчане отнесли испуганное животное в ветеринарную клинику и оплатили все расходы. Врачи осмотрели беременную кошку и оказали необходимую помощь.

«Кошка находится в стрессе. Помогите найти хозяев. Старых или новых», — просят волонтеры и неравнодушные местные жители.

В результате инцидента кошка не пострадала. Активисты продолжают искать для нее новый дом.

Не так давно неизвестные расстреляли алабая в Подмосковье, сообщал телеканал «360». Жители города Ступино занялись спасением животного.