Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки

Киров, 22 ноября. Уличная беременная кошка чуть не стала жертвой агрессивной собаки. Беззащитное животное спасли прохожие.
История о спасении черной кошки была опубликована в социальных сетях. На данный момент кировчане отнесли испуганное животное в ветеринарную клинику и оплатили все расходы. Врачи осмотрели беременную кошку и оказали необходимую помощь.
«Кошка находится в стрессе. Помогите найти хозяев. Старых или новых», — просят волонтеры и неравнодушные местные жители.
В результате инцидента кошка не пострадала. Активисты продолжают искать для нее новый дом.
Не так давно неизвестные расстреляли алабая в Подмосковье, сообщал телеканал «360». Жители города Ступино занялись спасением животного.