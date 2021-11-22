Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами

Москва, 22 ноября. Возможность использовать безналичные транзакции должна остаться у микробизнеса, считает руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Налоговый контроль в этой сфере должен быть аккуратным, передает его мнение РБК.

Переводы между физическими лицами несут меньше риска, чем оплата наличными. Ведомство отслеживает такие платежи, однако не собирается превращать контроль в «набеги» на деловую активность.

«Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система (безналичных — Прим. ФАН.) расчетов», — отметил Егоров.

ВТБ ранее запустил функцию мобильного приложения, позволяющую пересылать деньги по Bluetooth. Нововведение придется по вкусу тем, кто любит собираться в большой компании в заведениях общепита, приводит INFOX комментарий банка.

Между тем ФНС планирует полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Для этого налоговикам потребуется получить постоянный доступ к сведениям о доходах физических лиц.