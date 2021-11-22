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Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами

Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Возможность использовать безналичные транзакции должна остаться у микробизнеса, считает руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Налоговый контроль в этой сфере должен быть аккуратным, передает его мнение РБК.

Переводы между физическими лицами несут меньше риска, чем оплата наличными. Ведомство отслеживает такие платежи, однако не собирается превращать контроль в «набеги» на деловую активность.

«Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система (безналичных — Прим. ФАН.) расчетов», — отметил Егоров.

ВТБ ранее запустил функцию мобильного приложения, позволяющую пересылать деньги по Bluetooth. Нововведение придется по вкусу тем, кто любит собираться в большой компании в заведениях общепита, приводит INFOX комментарий банка.

Между тем ФНС планирует полностью отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Для этого налоговикам потребуется получить постоянный доступ к сведениям о доходах физических лиц.

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