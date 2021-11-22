МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису

Москва, 22 ноября. Запад «подтягивает» Российскую Федерацию к кризису на польско-белорусской границе, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что западные страны делают это, чтобы использовать как «тяжеловесный» фактор для обвинений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что государство стабильно развивается и укрепляет позиции на международной арене. По его словам, именно поэтому Запад пытается оказать давление на Россию. Он отметил, что западные страны прибегают к различным нелегитимным инструментам для того, чтобы помешать развитию РФ.