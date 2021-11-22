Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:08
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение Латвии о запрете георгиевской ленточки. Она указала на противоречие этого выпада международному праву.

Дипломат прокомментировала постановление сейма о запрете на публичное использование ленточек. На данный момент в Латвии проживает более 4000 участников ВОВ, блокадников и тыловиков. Официальный представитель МИД сочла решение противоречивым с точки зрения международного права и бессмысленным.

«Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других. Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится», — подчеркнула Захарова на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение сейма попыткой отказаться от истории. Парламентарий также рассказал о грядущей реакции России на происходящее.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
Латвия захарова георгиевская ленточка
Комментировать