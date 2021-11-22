Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение Латвии о запрете георгиевской ленточки. Она указала на противоречие этого выпада международному праву.

Дипломат прокомментировала постановление сейма о запрете на публичное использование ленточек. На данный момент в Латвии проживает более 4000 участников ВОВ, блокадников и тыловиков. Официальный представитель МИД сочла решение противоречивым с точки зрения международного права и бессмысленным.

«Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других. Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится», — подчеркнула Захарова на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение сейма попыткой отказаться от истории. Парламентарий также рассказал о грядущей реакции России на происходящее.