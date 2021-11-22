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Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
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Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения

Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил поэта-песенника Николая Добронравова с 93-летием. Глава государства пожелал мужу композитора Александры Пахмутовой неиссякаемого вдохновения.

Лауреат Государственной премии СССР и Премии Ленинского комсомола Добронравов 22 ноября празднует 93-летие. Поэт-песенник с самого утра получает поздравления от коллег и поклонников своего творчества. Президент России не остался в стороне.

«Уважаемый Николай Николаевич! Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал песни Добронравова подлинным достоянием отечественной культуры. Путин пожелал автору стихов здоровья и бодрости духа.

Супруга Добронравова, композитор Пахмутова, отметила 92-летие 9 ноября. Путин от всей души пожелал ей в день рождения благополучия.

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