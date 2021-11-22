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Полицейские Казани подвели итоги борьбы с оборотом наркотиков в 2021 году
Происшествия
Полицейские Казани подвели итоги борьбы с оборотом наркотиков в 2021 году
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Казань, 22 ноября. В управлении МВД России по Казани подвели итоги борьбы с оборотом наркотиков в 2021 году.

По данным начальника управления МВД РФ по Казани Александра Мищихина, с начала 2021 года правоохранителям удалось пресечь 786 наркопреступлений, включая 153 попытки сбыта. В итоге в Казани из незаконного оборота было изъято 43,5 килограмма наркотиков различного происхождения, сообщает KazanFirst.

Попутно была разрушена преступная сеть из нескольких каналов поставки наркотиков в Казань, включая один международный из Казахстана. К уголовной ответственности были привлечены 688 наркопреступников.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Санкт-Петербурге сотрудника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти за систематическую продажу запрещенных наркотических веществ на территории города Пушкин.

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мвд казань уголовное дело наркотики
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