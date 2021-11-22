Читатели The Washington Post высмеяли статью о сравнении Украины с «зубастой козой»

Вашингтон, 22 ноября. Попытки Соединенных Штатов предостеречь Россию от активных действий в отношении Украины спровоцировали бурную реакцию среди читателей американского издания The Washington Post.

Пользователи Сети высмеяли статью журналиста Дэвида Игнатиуса о сравнении Украины с «зубастой козой». По мнению одного из комментаторов, Киев всегда испытывал трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Он уточнил, что украинская армия численностью 250 000 человек, реорганизованная и модернизированная НАТО, является бумажным тигром. Американцы буквально взбесились из-за попыток США предостеречь РФ от активности на Украине.

«Большая часть этой армии растворится», — подчеркнул пользователь Сети. «А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?», — задал вопрос другой читатель издания, отмечая, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину.

pixabay.com /

Ранее стало известно, что МИД РФ ведет «основательную подготовку» для взаимодействия главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает Национальная служба новостей.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что отношения России и США столкнулись со сложностями. Однако, по ее словам, переговоры между сторонами продолжаются и есть позитивные моменты.