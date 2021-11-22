Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:08
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Читатели The Washington Post высмеяли статью о сравнении Украины с «зубастой козой»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:49
Политика
Читатели The Washington Post высмеяли статью о сравнении Украины с «зубастой козой»
pixabay.com

Вашингтон, 22 ноября. Попытки Соединенных Штатов предостеречь Россию от активных действий в отношении Украины спровоцировали бурную реакцию среди читателей американского издания The Washington Post.

Пользователи Сети высмеяли статью журналиста Дэвида Игнатиуса о сравнении Украины с «зубастой козой». По мнению одного из комментаторов, Киев всегда испытывал трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Он уточнил, что украинская армия численностью 250 000 человек, реорганизованная и модернизированная НАТО, является бумажным тигром. Американцы буквально взбесились из-за попыток США предостеречь РФ от активности на Украине.

«Большая часть этой армии растворится», — подчеркнул пользователь Сети.

«А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?», — задал вопрос другой читатель издания, отмечая, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину.

Читатели The Washington Post высмеяли статью о сравнении Украины с «зубастой козой»
pixabay.com /

Ранее стало известно, что МИД РФ ведет «основательную подготовку» для взаимодействия главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает Национальная служба новостей.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что отношения России и США столкнулись со сложностями. Однако, по ее словам, переговоры между сторонами продолжаются и есть позитивные моменты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели The Washington Post высмеяли статью о сравнении Украины с «зубастой козой»
украина сша нато
Комментировать