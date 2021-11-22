Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:08
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Лукашенко предупредил «диких» политиков Польши о последствиях угроз в отношении Белоруссии

Политика
Лукашенко предупредил «диких» политиков Польши о последствиях угроз в отношении Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 22 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил «диких» польских политиков, чем могут обернуться их угрозы в отношении республики.

Глава государства напомнил, что Польша угрожала Белоруссии закрытием границы между двумя государствами, а также железнодорожного пункта пропуска «Кузница». Однако Лукашенко одной фразой ответил на заявления польских политиков.

«Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Европейские государства проводят санкционную политику в отношении Минска. По его мнению, сегодня в Европе не осталось мощных лидеров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко предупредил «диких» политиков Польши о последствиях угроз в отношении Белоруссии
белоруссия польша лукашенко
Комментировать