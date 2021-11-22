Лукашенко предупредил «диких» политиков Польши о последствиях угроз в отношении Белоруссии

Минск, 22 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил «диких» польских политиков, чем могут обернуться их угрозы в отношении республики.

Глава государства напомнил, что Польша угрожала Белоруссии закрытием границы между двумя государствами, а также железнодорожного пункта пропуска «Кузница». Однако Лукашенко одной фразой ответил на заявления польских политиков.

«Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Европейские государства проводят санкционную политику в отношении Минска. По его мнению, сегодня в Европе не осталось мощных лидеров.