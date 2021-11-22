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Лавров призвал мировое сообщество реагировать на попытки раскола по национальному признаку

Политика
Лавров призвал мировое сообщество реагировать на попытки раскола по национальному признаку
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 22 ноября. Попытки расколоть общество по национальному, религиозному или языковому признаку требуют активного осуждения со стороны мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе обращения к участникам Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее» министр отметил, что сейчас в ряде стран усиливается проявление национализма. В частности, это страны Европы, Балтии и Украина.

«Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», — высказался глава ведомства.

Лавров отметил, что мировое сообщество не может оставить это без внимания. Российские дипломаты готовы к широкому сотрудничеству для поиска решения этих проблем, заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине. По его словам, Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране.

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