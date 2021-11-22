Лавров призвал мировое сообщество реагировать на попытки раскола по национальному признаку

Москва, 22 ноября. Попытки расколоть общество по национальному, религиозному или языковому признаку требуют активного осуждения со стороны мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе обращения к участникам Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее» министр отметил, что сейчас в ряде стран усиливается проявление национализма. В частности, это страны Европы, Балтии и Украина.

«Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», — высказался глава ведомства.

Лавров отметил, что мировое сообщество не может оставить это без внимания. Российские дипломаты готовы к широкому сотрудничеству для поиска решения этих проблем, заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине. По его словам, Москва не станет закрывать глаза на поощрение милитаристских настроений в соседней стране.