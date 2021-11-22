Адмирал Кравченко поддержал версию Попова о гибели «Курска» из-за подлодки НАТО

Москва, 22 ноября. Экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко указал на существование косвенных признаков, подтверждающих версию адмирала Вячеслава Попова о том, что российская подлодка «Курск» затонула после столкновения с иностранной субмариной.

Отметим, что занимавший в августе 2000 года должность командующего Северным флотом Попов заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая, подошла к ней слишком близко. Кравченко позднее заявил, что не исключает подобного.

«Существует такая версия, верить ей или не верить? Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов, (могло произойти — Прим. ред.). Я тоже склонен верить этой версии», — сказал Кравченко.

При этом он напомнил, что по официальной версии причиной катастрофы является взрыв парогазовой торпеды, который привел к дальнейшей детонации. Расследованием причин случившегося в свое время занималась специальная правительственная комиссия.

Ранее политик Франц Клинцевич отметил, что считает необходимым рассматривать все версии причин гибели подлодки «Курск». При этом он подчеркнул, что продолжает придерживаться официального взгляда на те трагические события.