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Власти РФ усилят контроль за формированием стоимости жизненно важных лекарств

Экономика
Власти РФ усилят контроль за формированием стоимости жизненно важных лекарств
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 ноября. Правительство России утвердило порядок государственного контроля в сфере ценовых надбавок на жизненно важные лекарственные средства, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что подписанное им постановление призвано сохранять баланс на рынке. Важно, чтобы стоимость жизненно необходимых и важных лекарств оставалась доступной для граждан. Кабмин и впредь намерен отслеживать ситуацию с ценами на медицинские препараты.

Особенно актуальной данная мера является в период пандемии коронавируса. В России начинается производство и продажа препарата от коронавируса «Арепливир». Его производство и продажа начнется уже в начале декабря.

Президент Владимир Путин обращал внимание, что излишняя бюрократия пагубно сказывается на судьбе новых лекарств. В условиях распространения COVID-19 действует упрощенный порядок регистрации новых препаратов. Они могут быть введены в гражданский оборот до завершения последнего этапа клинических испытаний, сообщает INFOX.

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