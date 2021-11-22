Стоимость красной икры в России может не упасть до Нового года

Москва, 22 ноября. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов прокомментировал увеличение стоимости на красную икру в России.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что розничная цена на красную икру в стране достигла исторического максимума — килограмм деликатеса стоит более пяти тысяч рублей.

По словам эксперта, цена на икру возрастает ежегодно. А если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то она достаточно сдержанная, больших объемов нет, поэтому фиксируется рост стоимости.

«Думаю, что цена не упадет», — заявил Козлов РИА Новости.

Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что в преддверии новогодних праздников дефицита красной рыбы и икры в России не будет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.