Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:07
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Большинство россиян выступили за запрет демонстрации однополых отношений в фильмах

Общество
Большинство россиян выступили за запрет демонстрации однополых отношений в фильмах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 22 ноября. Аналитики ВЦИОМ выяснили, что более половины россиян относятся негативно к демонстрации фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.

Согласно исследованию, 57% опрошенных выступили за запрет показа фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений и ЛГБТ. Однако 41% респондентов считает, что нет необходимости запрещать подобные фильмы. Они высказались за необходимость указывать возрастные ограничения.

Помимо этого эксперты выяснили, что 81% российских пользователей онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за последний месяц не встречали фильмов или сериалов с демонстрацией однополых отношений. Большинству (88%) не встречались сцены с сексуальными отклонениями, только 9% замечали такие эпизоды, отмечают специалисты ВЦИОМ.

Опрос россиян ранее показал, что 16% граждан не пользуются интернетом. Однако в 2011 году этот показатель достигал 50%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Большинство россиян выступили за запрет демонстрации однополых отношений в фильмах
кино вциом опрос сериалы однополые отношения
Комментировать