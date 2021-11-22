Большинство россиян выступили за запрет демонстрации однополых отношений в фильмах

Москва, 22 ноября. Аналитики ВЦИОМ выяснили, что более половины россиян относятся негативно к демонстрации фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.

Согласно исследованию, 57% опрошенных выступили за запрет показа фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений и ЛГБТ. Однако 41% респондентов считает, что нет необходимости запрещать подобные фильмы. Они высказались за необходимость указывать возрастные ограничения.

Помимо этого эксперты выяснили, что 81% российских пользователей онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за последний месяц не встречали фильмов или сериалов с демонстрацией однополых отношений. Большинству (88%) не встречались сцены с сексуальными отклонениями, только 9% замечали такие эпизоды, отмечают специалисты ВЦИОМ.

Опрос россиян ранее показал, что 16% граждан не пользуются интернетом. Однако в 2011 году этот показатель достигал 50%.