Оттава, 22 ноября. Принятие Украины в НАТО после призывов экс-президента страны Петра Порошенко может обернуться гибельными последствиями для всего западного мира. Такое мнение выразили американские и канадские читатели портала CBC.

Статья журналиста CBC Мюррея Брюстера вызвала широкий резонанс среди американцев и канадцев. Репортер поддержал призывы лидера партии «Европейская солидарность» о принятии Украины в НАТО и призвал канадцев активнее действовать на международной арене, чтобы официальный Киев смог рассчитывать на поддержку Оттавы.

Однако простым читателям не понравилась позиция Брюстера. Американцы и канадцы из комментариев к публикации CBC поставили репортера на место и открыли ему глаза на правду о последствиях такого поступка со стороны коллективного Запада. Причин не принимать Украину в НАТО две. Во-первых, претендент на членство в Альянсе — одна из самых коррумпированных стран мира. Один факт ее присутствия в военном блоке может обернуться крахом для всего союза.

«По индексу коррупции, составляемому Transparency International1, Украина занимает 117-е место из 179 стран. Это означает, что ее считают немного более коррумпированной, чем Монголию или Молдову, и немного менее коррумпированной, чем Пакистан или Нигер. Немыслимо, чтобы НАТО или Канада допустили бы членство такой страны в альянсе. А что будет, если НАТО с такими "членами" придется вступить в войну?! Это полный абсурд», — написал мужчина по имени Дейв.

Новостное агентство «Харьков» /

Во-вторых, вступление Украины в НАТО станет заступом за обозначенную президентом России Владимиром Путиным «красную линию», которая может обернуться для всего мира катастрофой на грани третьей мировой войны, сопоставимой с Карибским кризисом 1962 года, когда человечество застыло на волоске от ядерной войны между США и СССР. Порошенко подталкивает НАТО именно к таком сценарию развития событий, негодуют пользователи. Подобная перспектива привела в ужас американцев и канадцев.

«Членство в НАТО для Украины было бы "кубинским кризисом наоборот". Не может быть более серьезной провокации, которая могла бы спровоцировать ядерную войну. Вспомните, как США обещали (президенту СССР Михаилу. — Прим. ФАН) Горбачеву, что НАТО ни на миллиметр не расширится на восток, когда Горбачев дал согласие на воссоединение Германии. Мы на грани уничтожения — полного и взаимного!» — испугался Сэмюэл.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от НАТО оказания Киеву полномасштабной военной помощи для завершения гражданской войны. По мнению политика, пишет НСН, без помощи Запада российские войска за сутки смогут полностью занять территории постсоветской республики.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента