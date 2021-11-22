«Уходит старая гвардия»: актриса Немоляева высказалась о кончине Руслановой

Известная советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева о смерти коллеги Нины Руслановой узнала из новостей. В театральных кругах тяжелая болезнь Руслановой давно обсуждалась. И все же такого скорого ухода актрисы из жизни никто не ожидал. Поделилась переживаниями в интервью ФАН Светлана Немоляева.

«Она была, конечно, уникальной актрисой. Очень индивидуальная, очень интересная. Я ее первый раз увидела в молодости на «Коротких встречах» Киры Муратовой, потрясающего режиссера. Я всегда восхищалась Руслановой. Она ведь была очень необыкновенная актриса. Все ее работы были событием. Потрясающая работа, например, в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Вообще, у нее все работы яркие и запоминающиеся, это факт, что и говорить. Конечно, ее смерть — это потеря. Грустно очень, ведь уходит целое поколение великих актеров… Никого не остается из нашей гвардии», — с горечью подвела итог беседы Немоляева.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

В послужном списке Нины Руслановой около 200 ролей в кино, театре и на телевидении. В театре имени Евгения Вахтангова актриса прослужила 15 лет. Выступала Русланова и на других столичных сценах, в частности в театре имени Маяковского и театре имени Рубена Симонова.

У актрисы множество наград. Например, она четыре раза получала премию «Ника», есть в ее коллекции и «Золотой орел», и «Чайка». А в 1998 году Нине Руслановой было присвоено звание народной артистки России.

Актриса ушла из жизни 21 ноября после продолжительной болезни. Ранее знаменитый режиссер, народный артист России Владимир Бортко объяснил, как сложный характер Руслановой отражался на ее работе.