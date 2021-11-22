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Астролог Павел Глоба предсказал удачу шести знакам зодиака в 2022 году

Общество
Астролог Павел Глоба предсказал удачу шести знакам зодиака в 2022 году
Невские Новости

Москва, 22 ноября. Известный астролог Павел Глоба перечислил шесть представителей зодиакального круга, которых ожидают удача и успех в следующем году.

Открывают список люди, рожденные под созвездием Овна. По словам Глобы, представители данного знака зодиака должны быть готовы к приятным неожиданностям на протяжении всего года Тигра.

«С января по март у Овнов возникнет шанс кардинально переосмыслить свою жизнь и выбрать новый путь для дальнейшего развития», — подчеркнул астролог.

Близнецы также будут пожинать плоды своего усердного труда. В следующем году им светят высокие премии, карьерный рост или открытие своего дела. Что касается Дев, то для них 2022 год — самое время сосредоточиться на семье.

Астролог Павел Глоба предсказал удачу шести знакам зодиака в 2022 году
pixabay.com /

«Девы будут купаться в любви, гармонии и наслаждаться идиллией», — добавил Глоба.

В список астролога попали и Весы. Рожденным под этим знаком следует проявить инициативу, поскольку спустя некоторое время все старания обязательно окупятся. Настойчивость и азарт — вот главные двигатели для Весов в следующем году, пишет mk.ru.

Астролог Павел Глоба предсказал удачу шести знакам зодиака в 2022 году
pxhere.com /

«Настойчивые и целеустремленные Скорпионы смогут легко добиться продвижения по карьерной лестнице», — отметил ясновидящий.

Водолеи в 2022 году вновь будут на коне. У них появится возможность возглавить новый проект и добиться карьерных высот, причем без особых усилий. заключил астролог.

Также ранее был составлен топ-3 знака, которых ждет внезапное счастье в 2022 году. Однако для этого каждому знаку следует поработать над собой.

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