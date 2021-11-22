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Россиянам объяснили, как избежать неприятностей при случайном зачислении средств на карту

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:30
Экономика
Россиянам объяснили, как избежать неприятностей при случайном зачислении средств на карту
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Иногда клиенты банков сталкиваются с ситуацией, когда из-за сбоев в системе им случайно зачисляют денежные средства на карты. Чтобы избежать претензий со стороны финансовой организации и не платить проценты, следует соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, при обнаружении на счете «лишних» денег не стоит спешить их тратить. Скорее всего, они вам не принадлежат, поэтому во избежание неприятных ситуаций лучше их не трогать, пишет Life.

Во-вторых, необходимо обратиться в банк за получением выписки о движении средств. Если деньги были зачислены в результате ошибки, специалисты увидят это, и проблема разрешится.

В банк стоит обратиться и в том случае, если сбой возник в его приложении либо возникло недопонимание с суммами, которые были списаны или недосписаны с карты.

Наконец, клиент обязательно должен получить документ если разбирательство уже состоялось. В нем будет отражено, что банк не имеет финансовых претензий.

Тем временем россиян предупредили об использовании мошенниками трех способов, чтобы узнать баланс украденной карты. О них рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Разницу между банковскими картами для взрослых и детей ранее объяснило издание «ФедералПресс».

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