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Депутат Госдумы Бородай: мир должен услышать о военных преступлениях Украины в Донбассе

Общество
Депутат Госдумы Бородай: мир должен услышать о военных преступлениях Украины в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Международное сообщество обязано услышать и отреагировать на военные преступления Украины в Донбассе, заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай.

В интервью изданию «Народные Новости» он прокомментировал решение граждан ДНР Виктора Баркалова и Вадима Шулака обратиться в международные инстанции с просьбой расследовать конкретные факты преступлений киевского руководства против населения Донбасса. Обращение было направлено в Международный суд, Международный уголовный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, а также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Бородай поддержал инициативу жителей Донбасса. По его словам, действия украинских политиков и военных не должны остаться без справедливого наказания. В то же время парламентарий усомнился в объективности международных структур.

«Западный мир все эти годы активно поддерживает Украину и киевский режим, кто бы не сидел в президентском кресле: Порошенко или Зеленский. Запад активно поддерживает страну финансами и поставками вооружения», — напомнил Бородай.

По его словам, правозащитные организации попросту не захотят расписываться в тех преступлениях, которые Киев совершал при непосредственной поддержке Запада.

Ранее идею жителей ДНР прокомментировал член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, чем больше будет таких исков, тем вероятнее киевские военные преступники понесут наказание.

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