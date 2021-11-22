Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей

Курск, 22 ноября. Президент России подписал указ о государственных наградах за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Награды получили два врача из Курской области.

Заместитель главного врача курской больницы №4 Дмитрий Сидоров получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи, два года работающий с больными коронавирусом, Александр Кузьменко награжден медалью Луки Крымского, сообщает издание «Друг для друга». Кузьменко отметил, что высокая оценка государства является очень почетной, но спасенные жизни людей — самая дорогая награда.

Медаль Луки Крымского учреждена в 2020 году. В жизнеописании святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, встречается курский период: в 1905 году он прибыл в село Любаж Фатежского уезда Курской губернии, где, работая врачом, занимался изучением тончайших нервов и открыл метод анестезии, спасший впоследствии тысячи людей.

Ранее ФАН рассказывал о награждении чемпионов и призеров летних Паралимпийских игр. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.