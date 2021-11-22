Самарские таможенники пресекли доставку контрафактных футбольных мячей в Москву

Самара, 22 ноября. Бдительные сотрудники Самарской таможни обнаружили партию контрафактных мячей в машине, направлявшейся в Москву.

В ходе досмотра автомобиля, направлявшегося из Киргизии в Москву, таможенники изъяли 195 футбольных мячей с логотипом UEFA и 100 мячей с логотипом Nike. После проведения экспертизы выяснилось, что все обнаруженные мячи являются контрафактными, сообщает «ВолгаНьюс». Поясняется, что качество мячей оказалось низким, к тому же их дизайн, внешний вид и маркировка заметно отличаются от оригинальных.

Все материалы дела были переданы в МВД России в связи с нарушением ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб»). Сумма нанесенного ущерба превысила 1 миллион рублей.

Ранее ФАН сообщал о том, как Сибирская таможня в Барнауле пресекла попытку организованной преступной группировки нелегально вывезти за рубеж несколько сотен миллионов рублей.