Daily Mail: Меган Маркл не сможет стать президентом США из-за поправки в Конституции

Лондон, 22 ноября. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не сможет стать президентом США из-за конституционной поправки. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Журналисты прокомментировали вероятность становления Меган Маркл президентом США. По мнению экспертов, амбиции герцогини могут заставить ее претендовать на пост главы государства. Однако поправка в высшем нормативном акте помешает этому.

Речь идет об изменении 1810 года. В Конституцию США внесли поправку о том, что на президентское кресло не могут претендовать те лица, которые обладают дворянским титулом другой страны, напоминает издание.

Изначально планировалось помешать племяннику Наполеона баллотироваться на пост главы государства после обручения его брата с американской светской львицей Элизабет Паттерсон. Сейчас поправка снова может вступить в силу и нарушить планы герцогини, отмечают газетчики.

«Я не знаю ни одного прецедента, когда кто-либо, широко известный и публично пользующийся дворянским титулом из другой страны, баллотировался на политический пост», — отметил соавтор истории внесения поправок в Конституцию Джон Ковал.

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