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Депутат Госдумы Милонов прибыл на границу Польши и Белоруссии для помощи мигрантам

Политика
Депутат Госдумы Милонов прибыл на границу Польши и Белоруссии для помощи мигрантам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 22 ноября. На польско-белорусскую границу приехал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Российский парламентарий пообещал помочь властям Белоруссии сделать жизнь нелегальных мигрантов легче. Также он пообещал передать вещи для детей, которые находятся в числе беженцев и которым нужна помощь.

«Готовы тоже принимать участие максимально вместе с белорусскими друзьями, обсуждать, как мы можем сделать жизнь этих людей, которые оказались здесь не по нашей воле, не по нашему приглашению, легче», — высказался Милонов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз не идет на контакт с Минском по проблеме беженцев на границе. По его словам, он просил, чтобы Германия забрала мигрантов, но ответа не последовало.

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мигранты белоруссия польша милонов
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