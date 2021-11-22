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Сильные морозы придут в Центральную Россию на следующей неделе

Общество
Сильные морозы придут в Центральную Россию на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Самые морозные ночи с начала осени на следующей неделе придут в Центральную Россию, в том числе Московский регион, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ниже всего температура воздуха опустится ночью на 23 и 24 ноября. Однако осадков в этот период не ожидается.

«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до −5...−10, днем всего −1...−6», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Однако во второй половине недели в Центральный регион придет теплый фронт из Северной Атлантики. Так, значения термометров устремятся к нулевой отметке. Ожидается усиление ветра, что спровоцирует небольшую метель.

Автоэксперты ранее перечислили способы завести машину в мороз. Необходимо проверить заряд аккумулятора, а также состояние свечей зажигания.

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