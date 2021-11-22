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Президент ЦАР призвал построить больницы и школы в новом районе Банги

Весь мир
Президент ЦАР призвал построить больницы и школы в новом районе Банги
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 22 ноября. Центральноафриканский президент Фостен-Арканж Туадера посетил церемонию открытия строительства нового района столицы республики.

Правительство премьер-министра Анри-Мари Дондра под руководством национального лидера приступило к крупным работам, которые обеспечат жилое пространство необходимыми для граждан структурами, передает La Fraternite. Развитие города продолжается в рамках проекта «Большой Банги», который подразумевает адаптацию территорий к текущим демографическим потребностям.

Министр городского планирования поприветствовал присутствие национального лидера на мероприятии. По его словам, поддержка проекта Фостен-Арканжом Туадера является признаком доверия, а строительство нового района поспособствует расширению столицы.

В свою очередь, президент призвал возвести больницы, школы и гостиницы. Также у центральноафриканцев появится пространство для строительства домов, поскольку через реализацию «Большого Банги» город увеличится на 50 километров.

Ранее премьер ЦАР благодарил партнеров, в том числе Россию и Руанду, за вовлеченность в процессы восстановления республики. По его словам, центральноафриканское правительство смогло приступить к социально-экономическому развитию благодаря сотрудничеству с Москвой и Кигали.

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цар
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