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Аналитики NI указали на тревожный для НАТО сигнал в новом заявлении Путина о красных линиях

Политика
Аналитики NI указали на тревожный для НАТО сигнал в новом заявлении Путина о красных линиях
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 22 ноября. Страны НАТО из-за своей позиции по Донбассу в очередной раз получили предупреждение от президента РФ Владимира Путина о недопустимости пересечения красных линий, считает американский военный эксперт Марк Эпископос.

В публикации для издания The National Interest (NI) аналитик пишет, что заявление Путина об игнорировании Североатлантическим альянсом красных линий может быть связано с эскалацией обстановки в Донбассе. Автор статьи расшифровал смысл тревожного для НАТО сигнала в словах президента. Он привел мнение научного сотрудника Института Кеннана в Вашингтоне Майкла Кофмана, который уверен, что Россия «пытается разрушить» отношения Украины с Западом.

При этом директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби считает, что Москва не рассматривает военную конфронтацию в качестве пути решения проблемы. По его словам, российская сторона в отношениях с Киевом делает ставку только на дипломатические инструменты влияния.

«Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны», — объяснил он.

Аналитики NI указали на тревожный для НАТО сигнал в новом заявлении Путина о красных линиях
Федеральное агентство новостей /

Эпископос в публикации также приводит слова старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова, который считает, что США готовы потакать стремлению президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения. По его мнению, Россия крайне недовольна таким положением вещей.

Ранее сообщалось, что войска Украины проводят спецоперации на территории «серой зоны» в Донбассе и активно подталкивает НАТО к началу боевых действий в регионе. При этом российский лидер не так давно отметил, что Зеленский перед выборами обещал закончить войну на юго-востоке страны, но до сих пор ничего не изменилось, передает Infox.

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