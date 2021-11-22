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Путин и президент Палестины Аббас проведут переговоры в Сочи 23 ноября

Политика
Путин и президент Палестины Аббас проведут переговоры в Сочи 23 ноября
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас встретятся в Сочи. Стороны проведут переговоры 23 ноября, сообщается в Кремле.

Главы двух государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Палестина не может провести президентские и парламентские выборы из-за отказа Израиля допустить организацию процесса волеизъявления в Восточном Иерусалиме. Встреча Путина с Аббасом состоится 23 ноября в Сочи.

«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», — подчеркнули на сайте Кремля.

Ранее журналисты сообщили о предстоящей встрече президента России с сербским коллегой Александром Вучичем. Также Путин пообщается с руководителем ФНС Даниилом Егоровым.

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