Депутат Морозов предсказал полноценное изменение карты Европы в случае обострения в Донбассе

Вашингтон, 22 ноября. США готовы максимально повысить ставки в «украинском проекте», что грозит полноценным изменением политической карты Европы.

В данный момент уровень отношений между Россией и коллективным западом во главе США опустился до низшей планки, чего не наблюдалось, наверное, последние сорок лет. Даже в начале 80-х годов прошлого столетия, когда о завершении холодной войны еще никто и не мечтал, градус отношений был немного теплее. Сложившаяся ситуация грозит миру, и в частности Европе, серьезными потрясениями.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился глава комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов, подчеркнув, что большое геополитическое обострение сейчас можно описать двумя новостями — хорошей и плохой.

Хорошая новость, по словам депутата, заключается в том, что уровень отношений между Россией и США сейчас настолько низок, что некоторые более или менее трезвомыслящие головы в Вашингтоне понимают, насколько это опасно и пытаются делать шаги навстречу Москве в ответ на предложения разрядить обстановку. К позитивным сигналам можно отнести недавние визиты в РФ директора ЦРУ Бернса и замгоссекретаря США Виктории Нуланд, и даже заявления советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, которого многие называют ястребом, хотя на самом деле он все-таки больше прагматик. Морозов напомнил, что Россия пытается минимизировать риск конфронтации и постоянно шлет миролюбивые сигналы в Вашингтон, откуда изредка, но все же отвечают тем же. К сожалению, есть в США силы, которые настойчиво ведут к обострению и складывается такое впечатление, что они составляет подавляющее большинство в американской политической верхушке.

Федеральное агентство новостей /

«Плохая новость — это продолжение хорошей. Уровень наших отношений настолько катастрофически низок, что если представить себе сегодня украинское направление, вокруг которого происходит сегодня масса всяких телодвижений, то возможность локального горячего конфликта видится как никогда высокой. Если этот конфликт случится, это сломает всю современную конструкцию мироотношений. Следующее обострение в Донбассе, которое и послужит запалом большой войны, радикально изменит политическую карту Европы. Все сейчас висит на волоске. Естественно, речь идет о конце украинской государственности и исчезновения этой страны с карты Европы», — озвучил грозный прогноз депутат Госдумы.

Морозов предупредил, что такое развитие событий надолго закроет все переговорный процессы и вернет в современную политику понятие «железный занавес». Именно к этому сейчас подталкивают в первую очередь Украину и лидеров Европы настоящие ястребы в Белом доме, которых пока удается сдерживать некоторым трезвомыслящим представителям команды Байдена.

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