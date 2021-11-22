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Ученые Крымского федерального университета создали электронные ароматизаторы

Наука
Ученые Крымского федерального университета создали электронные ароматизаторы
cfuv.ru  /  Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Севастополь, 22 ноября. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из Казахстана создали электронные ароматизаторы, которыми можно управлять при помощи смартфона.

Ученые разработали опытные образцы устройства. Все функции управления бытовым ароматизатором доступны с мобильного телефона, рассказал приглашенный профессор в КФУ из Казахстана Ибрагим Сулейменов.

«Команды передаются по Bluetooth, а на самом приборе есть только одна кнопка — включить/выключить. Ароматизатор — это устройство длительного пользования, в котором будет меняться только «патрон» с ароматическими компонентами, выделенными из растительного сырья», — привели в пресс-службе КФУ слова Сулейменова.

Создатели гаджета уже протестировали работу с запахами хвои и укропа, а также планируют начать исследования с лавандой. По словам Сулейменова, одного «патрона» для ароматизатора хватает как минимум на три-четыре сеанса.

Компания «Промобот» ранее разработала человекоподобного робота с подвижными руками. Он способен воспроизводить эмоции и взаимодействовать с аудиторией.

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