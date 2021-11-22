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Парк «Краснодар» окружили светящиеся лотосы

Видео

Экзотические растения в конце осени стали украшением городского парка «Краснодар». Лотосы, излучающие свет, органично вписались в ночной пейзаж города.

Парк регулярно становится площадкой для размещения арт-объектов. Весной текущего года на его территории появилась композиция американского скульптора Кена Келлехера, изображающая четырех детей.

В этот раз в парке решили повторить прошлогоднее украшение, которое так полюбилось местным жителям и гостям города. Гигантские светящиеся лотосы стали, как отличным дополнением ландшафта, так и идеальным фоном для фотографий.

Компанию искрящимся растениям составило целое поле искусственного шалфея, которое поражает своим масштабом и зрелищностью.

«Парк Галицкого не перестает удивлять!» — восхитился местный житель Краснодара Руслан в своем аккаунте в социальной сети.

Парк «Краснодар» достаточно молодой объект. Он открылся в 2017 году на средства местного предпринимателя Сергея Галицкого.

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краснодар парк
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