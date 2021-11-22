Жители ЦАР в очередной раз потребовали ареста главаря группировки UPC Али Дарассы

Банги, 22 ноября. Сотни жителей Центральноафриканской Республики собрались возле резиденции Специального уголовного суда и потребовали арестовать главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассу. По словам митингующих, нигерийский наемник продолжает убивать невинных людей, несмотря на объявленный правительством режим прекращения огня.

«Несколько демонстраций организовали в Банги, а также внутри страны, но многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) снабжает радикалов UPC оружием и боеприпасами. Впоследствии боевики совершают серьезные преступления, что позволяет миротворцам говорить об отсутствии безопасности и необходимости продления собственного мандата», — передает слова граждан Revue Centrafricaine.

Жители ЦАР подчеркнули, что организуют марш по всей стране и добьются ареста Али Дарассы, который истребляет население республики с 2011 года. Так, люди заявляли, что группировка взяла в заложники пятилетнего ребенка и заставили отца малыша закупить для боевиков сахар и еду. Чтобы спасти сына, мужчина потратил последние деньги и выполнил требования радикалов.

Ранее Уголовный суд опубликовал список из 30 главарей и полевых командиров бандформирований, действовавших в разное время на территории страны. В отношении указанных лиц начато разбирательство.

По данным СМИ, правоохранители расследуют преступления, совершенные беглым экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, его помощниками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также бывшим председателем Национальной ассамблеи Абду Каримом Мекасуа. Примечательно, что национальный лидер Фостен-Арканж Туадера еще с момента переизбрания в начале 2021 года обещал, что реализует концепцию «нулевой безнаказанности», согласно которой боевики не уйдут от ответственности.