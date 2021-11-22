Жители сирийской деревни в окрестностях Эль-Камышлы закидали камнями военную колонну США

Эль-Камышлы, 22 ноября. Жители сирийской деревни Хаму остановили американскую военную колонну и заставили ее двинуться в объезд. Военнослужащие США направлялись в сторону города Эль-Камышлы, расположенного северо-западнее деревни.

Конвой состоял из трех транспортных средств, включая один автомобиль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). При пересечении Хаму в районе 6 часов утра они были остановлены и забросаны камнями, после чего двинулись назад.

Эль-Камышлы расположен в сирийской провинции Хасака, север которой подконтролен СДС, опирающимся на поддержку США. В провинции Дейр эз-Зор под надзором курдов производится нелегальная добыча нефти, вывозимой из страны через иракскую границу для последующей перепродажи. Нерегистрируемые доходы от данной деятельности оседают в карманах американского командования и полевых командиров СДС.

Drone in Syria filmed a giant criminal convoy of the United States, stretching for kilometers

A Syrian UAV in Qamishli filmed a long column of oil tankers moving from northeast Syria to Iraq. Another convoy of 40 trucks with weapons for SDF militia was also spotted. @USinNigeria pic.twitter.com/YJok1qXbih — Harun Elbinawi (@HarunaNAbdullah) November 7, 2021

17 ноября сирийские СМИ сообщили об остановке военной колонны в селе Тал Дахаб также южнее Эль-Камышлы. В тот раз местное население закидало камнями четыре автомобиля, вынудив их развернуться.

Подобные эпизоды происходят регулярно. Таким образом сирийцы демонстрируют протест против пребывания на их территории иностранных военных, а также зависимой от них коллаборационной курдской администрации.