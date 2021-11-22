Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:05
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
12:49
Происшествия
Самарские таможенники пресекли доставку контрафактных футбольных мячей в Москву
Все новости

Жители сирийской деревни в окрестностях Эль-Камышлы закидали камнями военную колонну США

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:21
Весь мир
Жители сирийской деревни в окрестностях Эль-Камышлы закидали камнями военную колонну США
Global Look Press  /  Miroslav Chaloupka/CTK

Эль-Камышлы, 22 ноября. Жители сирийской деревни Хаму остановили американскую военную колонну и заставили ее двинуться в объезд. Военнослужащие США направлялись в сторону города Эль-Камышлы, расположенного северо-западнее деревни.

Конвой состоял из трех транспортных средств, включая один автомобиль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). При пересечении Хаму в районе 6 часов утра они были остановлены и забросаны камнями, после чего двинулись назад.

Эль-Камышлы расположен в сирийской провинции Хасака, север которой подконтролен СДС, опирающимся на поддержку США. В провинции Дейр эз-Зор под надзором курдов производится нелегальная добыча нефти, вывозимой из страны через иракскую границу для последующей перепродажи. Нерегистрируемые доходы от данной деятельности оседают в карманах американского командования и полевых командиров СДС.

17 ноября сирийские СМИ сообщили об остановке военной колонны в селе Тал Дахаб также южнее Эль-Камышлы. В тот раз местное население закидало камнями четыре автомобиля, вынудив их развернуться.

Подобные эпизоды происходят регулярно. Таким образом сирийцы демонстрируют протест против пребывания на их территории иностранных военных, а также зависимой от них коллаборационной курдской администрации.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители сирийской деревни в окрестностях Эль-Камышлы закидали камнями военную колонну США
сша сирия хасака эль-камышлы
Комментировать