Компания Samsung вернула себе лидерство в продажах смартфонов на российском рынке

Москва, 22 ноября. Южнокорейская корпорация Samsung вернула себе лидирующую долю на российском рынке смартфонов. Она сумела опередить китайскую фирму Xiaomi, которая вышла на первое место в третьем квартале, сообщает «Коммерсантъ».

Штучные продажи смартфонов Samsung составили 33% от всех покупок на рынке, тогда как доля Xiaomi — лишь 22%, свидетельствуют данные «Связного». У ретейлера МТС по итогам прошлого месяца доли распределились так: Samsung — 34,5%, а Xiaomi — 28,1%, уточняет «ФедералПресс».

Средняя стоимость устройств выросла на 29% и составила 25 тысяч рублей. Специалисты объясняют тенденцию возникновением дефицита, причем цены должны вырасти еще сильнее к концу года. Дополнительное давление на сегмент оказывает частичное закрытие магазинов.

Минпромторг России ранее подготовил проект постановления об эксперименте, в рамках которого планируется маркировать некоторые видов радиоэлектронной продукции.