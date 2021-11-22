Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:05
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Компания Samsung вернула себе лидерство в продажах смартфонов на российском рынке

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:06
Экономика
Компания Samsung вернула себе лидерство в продажах смартфонов на российском рынке
Prt Scr youtube.com  /  TechDroider

Москва, 22 ноября. Южнокорейская корпорация Samsung вернула себе лидирующую долю на российском рынке смартфонов. Она сумела опередить китайскую фирму Xiaomi, которая вышла на первое место в третьем квартале, сообщает «Коммерсантъ».

Штучные продажи смартфонов Samsung составили 33% от всех покупок на рынке, тогда как доля Xiaomi — лишь 22%, свидетельствуют данные «Связного». У ретейлера МТС по итогам прошлого месяца доли распределились так: Samsung — 34,5%, а Xiaomi — 28,1%, уточняет «ФедералПресс».

Средняя стоимость устройств выросла на 29% и составила 25 тысяч рублей. Специалисты объясняют тенденцию возникновением дефицита, причем цены должны вырасти еще сильнее к концу года. Дополнительное давление на сегмент оказывает частичное закрытие магазинов.

Минпромторг России ранее подготовил проект постановления об эксперименте, в рамках которого планируется маркировать некоторые видов радиоэлектронной продукции.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Компания Samsung вернула себе лидерство в продажах смартфонов на российском рынке
samsung гаджеты xiaomi смартфоны
Комментировать