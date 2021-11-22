Джикия заявил, что никогда не откажется от приглашения в сборную России по футболу

Москва, 22 ноября. Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал решение форварда «Зенита» отказаться от приглашения в национальную команду.

Российский защитник Георгий Джикия дал интервью изданию «Комсомольская правда», в котором высказался на тему отсутствия в национальной команде Артема Дзюбы. Футболист «Спартака» признался, что «спокойно» относится к решению Валерия Карпина не вызывать форварда «Зенита» после его отказа приезжать в расположение сборной в октябре.

«Это его работа. Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации», — подчеркнул Джикия.

Защитник «Спартака» добавил, что «100 процентов» не отказался бы от вызова в сборную России, как это сделал Дзюба. При этом 28-летний игрок не исключил, что главный тренер может не вызвать его на следующий сбор национальной команды.

Накануне Валерий Карпин принял решение продолжить работу со сборной России по футболу до 2022 года. Об этом он рассказал в эфире «Коммент.Шоу».