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Эфир: ВСУ применили в Донбассе американский Javelin — какие цели Киев выбрал для удара

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:09
Политика
Эфир: ВСУ применили в Донбассе американский Javelin — какие цели Киев выбрал для удара
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Санкт-Петербург, 22 ноября. Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг, посвященный эскалации напряженности в Донбассе, где Вооруженные силы Украины впервые задействовали американский ПТРК Javelin. В ходе обсуждения военные аналитики отвечают на вопросы журналистов касательно дальнейшего развития событий в регионе.

Глава разведывательного управления украинского минобороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что ВСУ применили Javelin на линии разграничения наряду с ударным беспилотником Bayraktar TB2. Чиновник также подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США. Вашингтон, по его мнению, должен как можно быстрее предоставить Киеву военную помощь.

На какие цели обрушатся ракеты Javelin в Донбассе? Сколько мирных граждан уже погибло на Украине в ходе гражданской войны? Должна ли Россия в ответ на поставки американского оружия поддержать республики Донбасса и каким образом? Каково соотношение сил в регионе и есть ли шанс остановить войну? Как указ Путина о гуманитарной поддержке изменит ситуацию в Донбассе? К чему приведет принятие закона «Об основах государственной политики переходного периода», где предусмотрены люстрации жителей Донбасса? Зачем западные СМИ распространяют фантазии о готовности России атаковать Украину?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Александр Охрименко, украинский экономист, президент Украинского аналитического центра;

Борис Рожин, писатель, публицист, эксперт центра военно-политической журналистики.

Эфир состоится в понедельник, 22 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38

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