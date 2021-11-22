Дочь Пескова высказалась о скандальном посте брата после автокатастрофы с блогером

Москва, 22 ноября. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заступилась за брата Мику, который опубликовал пост после гибели автоблогера Саида Губденского.

Пескова вышла на связь с подписчиками в Instagram Stories, она не смогла проигнорировать скандальную публикацию младшего брата. Дочь пресс-секретаря президента России рассказала, что 17-летний юноша опубликовал не свои, а чужие слова, не указав авторство.

«Я очень хочу заступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат», — написала Пескова.

Prt Scr instagram.com / @lisa_peskova

Официальный представитель Кремля также прокомментировал поступок Мики. Он подтвердил, что сын сделал репост чужой публикации. Запись уже удалена.

Известный автоблогер Губденский погиб в аварии, которая произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте. В результате ДТП серьезно пострадал пассажир машины, в которой находилась знаменитость. Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь, но оказались бессильны.