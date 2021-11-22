Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:05
13:04
Общество
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Дочь Пескова высказалась о скандальном посте брата после автокатастрофы с блогером

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:09
Общество
Дочь Пескова высказалась о скандальном посте брата после автокатастрофы с блогером
instagram.com  /  @lisa_peskova

Москва, 22 ноября. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заступилась за брата Мику, который опубликовал пост после гибели автоблогера Саида Губденского.

Пескова вышла на связь с подписчиками в Instagram Stories, она не смогла проигнорировать скандальную публикацию младшего брата. Дочь пресс-секретаря президента России рассказала, что 17-летний юноша опубликовал не свои, а чужие слова, не указав авторство.

«Я очень хочу заступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат», — написала Пескова.

Дочь Пескова высказалась о скандальном посте брата после автокатастрофы с блогером
Prt Scr instagram.com / @lisa_peskova

Официальный представитель Кремля также прокомментировал поступок Мики. Он подтвердил, что сын сделал репост чужой публикации. Запись уже удалена.

Известный автоблогер Губденский погиб в аварии, которая произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте. В результате ДТП серьезно пострадал пассажир машины, в которой находилась знаменитость. Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь, но оказались бессильны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дочь Пескова высказалась о скандальном посте брата после автокатастрофы с блогером
песков пескова губденский
Комментировать