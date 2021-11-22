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Политолог Бизяев предсказал уход Зеленского из политики

Политика
Политолог Бизяев предсказал уход Зеленского из политики
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уйдет из политики после одного срока на посту главы государства. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев.

Аналитик прокомментировал возможность второго президентства Зеленского. По его словам, все рассказы об этом являются благими пожеланиями части окружения национального лидера, которые не соответствуют реальности. Политолог назвал 2022 год последней возможностью для Зеленского «перезагрузиться красиво», поскольку в 2023 году уже появятся проблемы.

«Там выборы в Раду, и ситуация будет совершенно другая», — констатировал Бизяев.

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко ранее оставил пост главы пропрезидентской партии «Слуга народа», информирует НСН. В октябре политика избрали на должность вице-спикера парламента. Верховная рада также отправила в отставку председателя Дмитрия Разумкова. Большинство депутатов поддержали это решение.

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