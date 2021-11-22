Владимир Путин подписал закон о возможности заключать трудовой договор онлайн

Москва, 22 ноября. Закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн без дублирования на бумаге, подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что закон дает право заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем в дистанционном формате. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон дает больше возможностей для удаленного трудоустройства. Например, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор без посещения кадровой службы. Все необходимые сведения можно запросить через информационную систему.

Владимир Путин ранее подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров. Законопроект был принят Госдумой 21 октября, а 10 ноября его одобрили в Совфеде.