Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:05
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
12:49
Происшествия
Самарские таможенники пресекли доставку контрафактных футбольных мячей в Москву
Все новости

Владимир Путин подписал закон о возможности заключать трудовой договор онлайн

Общество
Владимир Путин подписал закон о возможности заключать трудовой договор онлайн
freepik.com  /  freepik

Москва, 22 ноября. Закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн без дублирования на бумаге, подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что закон дает право заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем в дистанционном формате. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон дает больше возможностей для удаленного трудоустройства. Например, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор без посещения кадровой службы. Все необходимые сведения можно запросить через информационную систему.

Владимир Путин ранее подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров. Законопроект был принят Госдумой 21 октября, а 10 ноября его одобрили в Совфеде.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Владимир Путин подписал закон о возможности заключать трудовой договор онлайн
путин россия закон трудовой договор
Комментировать