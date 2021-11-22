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РЖД и Siemens подписали контракт на разработку поезда для ВСМ Москва — Петербург

Общество
РЖД и Siemens подписали контракт на разработку поезда для ВСМ Москва — Петербург
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Компания Siemens и РЖД подписали контракт на разработку нового поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил президент Siemens в России Александр Либеров.

Отмечается, что скорость нового поезда составит примерно 360 километров в час. В настоящее время подходит к завершению создание концепции транспорта. Поезда будут производиться на заводе «Уральские локомотивы».

"Мы совместно с российским партнером разрабатываем новый продукт. Им как раз является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 километров в час. Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете", — отметил Либеров в ходе своего выступления на Российско-германском отраслевом форуме.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом запланировано на 2027 год. Проект был согласован мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Отмечается, что данный проект также предусматривает создание четырех остановок в границах Москвы — на Ленинградском вокзале, Рижской, Крюково и Петровско-Разумовской.

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