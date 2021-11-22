Актер Панкратов-Черный назвал ушедшую из жизни Русланову второй Раневской

Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный не только много совместно работал с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Руслановой, но и дружил с ней за пределами съемочной площадки и сцены. В интервью ФАН актер рассказал об отличительных чертах личности актрисы. Особенно он отметил эмоциональность и активность Руслановой.

«Она не могла сидеть без дела. Ниночка удивительно общительный человек с прекрасным чувством юмора, хохотушка. В работе с ней всегда было легко. Она выдумщица, вечно что-то придумывала. Даже если в сценарии ничего там нет, а она сама домысливает, придумывает и роль становится удивительно яркой, обширной, характерной. Она очень умела создавать характер. Она удивляла каждой своей работой и в кино, и в театре. У нее ни одна роль не повторяла другую. Нина была актрисой невероятного таланта, удивительной органики. Можно ее сравнивать с Раневской», — подчеркнул Панкратов-Черный.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Собеседник ФАН заявил, что для зрителей Нина Русланова была по-настоящему родной. За искренность и человечность ее особенно любили в глубинке, ведь сама актриса была из народа — звезда советского кино воспитывалась в детдоме. Такой акцент сделал артист на непростой судьбе Руслановой.

«Удивительно, как ее принимали в деревнях! Где мы были на съемках в Пензенской губернии, крестьяне толпами приходили, чтобы с ней поздороваться, поговорить. Только она могла так душевно общаться с простыми людьми. Это просто удивительно», — поделился воспоминаниями Панкратов-Черный.

Также артист рассказал, что пару лет назад Нина Русланова хотела попробовать себя в роли режиссера. В Театре наций она планировала поставить юмористическую пьесу с участием молодых актеров.

Global Look Press / Igor Primak/Russian Look

Заслуженная артистка РСФСР Нина Русланова сыграла в более чем 150 фильмах. Последние десять дней звезда провела в больнице. Туда Русланову привезли с коронавирусом. Позже врачи выявили у артистки пневмонию и нарушение сердечного ритма. До последнего актриса отказывалась от госпитализации. 21 ноября народная артистка РФ Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни.

Накануне режиссер Владимир Бортко рассказал, как сложный характер Нины Руслановой помогал ей в профессии.