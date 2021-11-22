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Актер Гоша Куценко обвинил себя в потере работы на Первом канале

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 12:51
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко обвинил себя в потере работы на Первом канале
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 ноября. Звезда комедии «Последний мент» Гоша Куценко рассказал, что по своей вине потерял работу на Первом канале и теперь об этом сожалеет. Актер хотел, чтобы его позвали в шоу «Вечерний Ургант» на 50-летие, но этого не случилось.

Куценко часто получает роли в кино и театре, но не появляется в музыкальных шоу на Первом канале. Актер рассказал, что попал в черный список из-за частых отказов. По его словам, ситуация не меняется последние десять лет.

«Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более десяти лет. И для меня, конечно, как артисту, это чувствительный удар», — заявил Куценко в разговоре с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для RTVI.

Куценко впервые заговорил о потере работы на главном телеканале страны в шоу Ирины Шихман. Тогда он рассказал, что остался без приглашения в вечернее шоу Ивана Урганта из-за «блокировки» своей персоны. Он ждал, что его поздравят с 50-летием. Актер не знает, как исправить сложившуюся ситуацию, но не отчаивается, продолжая работать в стриминговых проектах, антрепризах и сериалах.

Осенью в Москве состоялся показ сериала «#Яжотец». Проект рассказывает историю мужчины, который после развода пытается наладить отношения с сыном. Главную роль в проекте сыграл Куценко.

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Гоша Куценко обвинил себя в потере работы на Первом канале
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