Певица Анна Калашникова прибегла к услугам суррогатного материнства

Москва, 22 ноября. Экс-избранница музыканта Прохора Шаляпина Анна Калашникова запланировала прибавление в семье с бизнесменом Иваном Семеновым. Исполнительница назвала сумму контракта, заключенного с суррогатной матерью.

Калашникова уже второй год счастлива в отношениях с бизнесменом Семеновым. Пара настроена сыграть роскошную свадьбу, однако им пришлось отложить торжество на следующий год из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Несмотря на это, влюбленные уже готовы расширить семью и обзавестись наследниками.

Калашникова не стала самостоятельно вынашивать ребенка. Артистка призналась, что ей дорого обошлись услуги суррогатной матери.

«Больше миллиона рублей мы заплатили только суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая нашла эту женщину. Да, и расходы на проживание и еду суррогатной матери мы тоже должны компенсировать», — поделилась певица в беседе с kp.ru.

Калашникова призналась, что не смогла решиться на беременность из-за страхов. По мнению артистки, нервная работа и плотный график не позволили бы ей выносить ребенка, несмотря на готовность стать матерью.

Исполнительница успевает не только готовиться к свадьбе, но и поддерживать Шаляпина, который недавно стал вдовцом. Артистка встретилась с бывшим избранником и поделилась фото.