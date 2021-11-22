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Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с автоматическими атаками

Экономика
Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с автоматическими атаками
nalog.ru  /  Пресс-служба ФНС России

Москва, 22 ноября. Россияне все чаще подвергаются атакам злоумышленников посредством роботизированных звонков, сообщает «Коммерсантъ».

Преступники записывают нужную последовательность фраз и с этой записью обращаются к жертве. Человек думает, что общение проходит с роботом, который дает указания от имени банка: например, о вводе кода из СМС-сообщения.

Центробанк проводит активную работу по блокировке мошеннических номеров, но на сегодняшний день у него нет данных об объемах автоматизированного мошенничества.

Указанным способом мошенники вводят людей в заблуждение, ведь они привыкли к тому, что в банковской сфере голосовые помощники стали обычной практикой. Такая уловка с автообзвоном появилась примерно год назад, уточняет «ФедералПресс».

Одновременно популярность набирает схема, по которой преступники представляются в телефонном разговоре сотрудниками различных государственных структур, банков или правоохранительных органов. В подтверждение они высылают фальшивые документы.

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