Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 13:04
13:04
Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД
13:03
Общество
Жители Кирова спасли беременную кошку от нападения собаки
13:02
Экономика
Глава ФНС Егоров исключил ужесточение контроля над карточными переводами
13:02
Происшествия
Мечтавший пожить в тайге шестиклассник пропал в Подмосковье
13:01
Общество
Президент Владимир Путин наградил двух курских врачей
13:01
Политика
МИД обвинил Запад в попытке «подтянуть» Россию к миграционному кризису
13:00
Видео
Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли
12:54
Общество
Ежедневное употребление огурцов способствует снижению артериального давления
12:52
Политика
Захарова сочла противоречивым запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
12:50
Общество
Путин поздравил поэта-песенника Добронравова с днем рождения
Все новости

Лукашенко упрекнул ЕС в отсутствии контакта по проблеме беженцев на границе

Политика
Лукашенко упрекнул ЕС в отсутствии контакта по проблеме беженцев на границе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 22 ноября. Евросоюз не идет на контакт с Минском по проблеме беженцев на границе Польши и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он просил, чтобы Германия забрала мигрантов, но ответа не последовало, хотя врио канцлера ФРГ Ангела Меркель пообещала рассмотреть проблему на уровне ЕС.

«Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Белоруссии Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!". Отвечают, что они в командировке, еще где-то и прочее», — высказался Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал никого не ждать и справляться самим, а не ждать «иностранных визитеров», которые приедут лишь «покрасоваться».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает закрытие границы с Белоруссией из-за волны мигрантов. Как считает политолог Богдан Безпалько, такое решение только сблизит Минск и Москву.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко упрекнул ЕС в отсутствии контакта по проблеме беженцев на границе
беженцы мигранты евросоюз белоруссия лукашенко
Комментировать