Лукашенко упрекнул ЕС в отсутствии контакта по проблеме беженцев на границе

Минск, 22 ноября. Евросоюз не идет на контакт с Минском по проблеме беженцев на границе Польши и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он просил, чтобы Германия забрала мигрантов, но ответа не последовало, хотя врио канцлера ФРГ Ангела Меркель пообещала рассмотреть проблему на уровне ЕС.

«Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Белоруссии Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!". Отвечают, что они в командировке, еще где-то и прочее», — высказался Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал никого не ждать и справляться самим, а не ждать «иностранных визитеров», которые приедут лишь «покрасоваться».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает закрытие границы с Белоруссией из-за волны мигрантов. Как считает политолог Богдан Безпалько, такое решение только сблизит Минск и Москву.