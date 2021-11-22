Жители поселка Солнечный жалуются на обилие угольной пыли

Черная сажа накрывает детские площадки, попадает через окна в квартиры, пачкает одежду и, что самое страшное, оседает в легких местных жителей, в том числе детей.

Очевидная причина происходящего — угольная котельная, которая «пыхтит» неподалеку от поселка. Мамы с детьми перестали выходить из дома без влажных салфеток, ведь перед тем, как их дитя поиграет, необходимо обрабатывать все горки и скамейки.

«Здесь нельзя играть. Либо нужно брать салфетки влажные, тряпки, чтобы это все вытереть, чтобы могли дети играть на этой площадке», — рассказывает местная жительница Надежда Медведева.

Пыльца через форточки попадает в квартиры, оказываясь на столах и проникая в пищу. Людям приходится держать окна постоянно закрытыми.

«Невозможно открыть окна, идет запах, идет эта мелкая пыль, которая влетает в дом, в квартиру, белье становится черным», — жалуется жительница поселка Светлана Брюзова.

«Черная проблема» началась в поселке Солнечный вместе со стартом отопительного сезона. Жители уже писали жалобу в администрацию, но внятного ответа или какой-то информации о решении сложившейся ситуации они до сих пор так и не получили.

«Завезли какой-то уголь или какое-то топливо, скорее всего, уголь, который или не сгорает, или горит так, что выходят очень токсичные отходы. Дышать невозможно», — описывает проблему жительница поселка Солнечный Людмила Жарикова.

Эксперт-эколог Глеб Желтухин рассказал, что при строительстве угольной котельной не были соблюдены необходимые нормативы по высоте трубы и расположению экологически вредного объекта относительно жилых районов.

«Если жить около котельной, то легкие будут, как легкие курильщика, а если люди при этом еще и курят, то у них там совсем все плохо. Проблемы со здоровьем гарантированы», — заявил руководитель экологического центра Глеб Желтухин.

Глеб добавил, что проблему помогла бы решить экспертиза технологической карты объекта на предмет соответствия следования инструкциям. Пока же жителям остается сидеть дома, а гулять только на отдаленных территориях.