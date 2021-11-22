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Минобороны РФ усилит подразделения ЮВО тяжелыми огнеметными системами

Армия
Минобороны РФ усилит подразделения ЮВО тяжелыми огнеметными системами
wikipedia.org  /  Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 ноября. Оборонное ведомство РФ планирует до 2027 года сформировать три оснащенных тяжелыми огнеметными системами (ТОС) батальона в Южном военном округе (ЮВО).

Источник в российском Минобороны сообщил «Известиям», что новые подразделения будут оснащены системами «Солнцепек» на базе танка, а также «Тосочка» на военном шасси. Они позволят существенно повысить обороноспособность ВС РФ в таких регионах, как Кавказ и Крым.

По имеющейся информации, поставка ТОС будет осуществляться поэтапно. До 2024 года их количество в ЮВО составит уже 42 единицы. Подчеркивается, что российские военнослужащие регулярно совершенствуют навыки использования огнеметных систем в ходе различных учений.

«Они незаменимы при уничтожении врага, закрепившегося на хорошо укрепленных позициях, в фортификационных сооружениях или в горах. "Солнцепек" и "Тосочка" будут дополнять друг друга», — рассказал военный историк Алексей Хлопотов.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в России завершатся госиспытания тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Недавно также стало известно об успешной модернизации российской гиперзвуковой ракеты «Оникс», передает Infox.

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