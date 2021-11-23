Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 01:18
01:17
Политика
Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины
00:57
Экономика
Крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись с падением доходов
00:48
Экономика
Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года
00:44
Общество
Минтруд подготовил проект плана по снижению теневой занятости в России
00:36
Общество
Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
00:30
Политика
Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
00:29
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке
00:27
Общество
Турбизнес попросил правительство не вводить продажу билетов по QR-кодам
00:26
Общество
"Спутник Лайт" оказался наиболее подходящим препаратом для ревакцинации от COVID-19
00:24
Общество
Злоумышленники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах
Все новости

«Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы

Шоу-бизнес
«Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы
Prt Scr youtube.com  /  James Bond 007

Знаменитая и любимая многими поколениями бондиана давно себя изжила, считает российский киновед Андрей Дементьев. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН, комментируя свежие новости касательно франшизы.

Как стало известно, прокатные сборы новой части «Не время умирать» показали отличные результаты, превысив отметку в 700 млн долларов. Таким образом, шпионский боевик стал самым кассовым голливудским фильмом этого года, да и вообще всего периода с начала пандемии.

Несмотря на ажиотаж, который продолжает создаваться вокруг крупнобюджетной франшизы, серия фильмов об элегантном и обольстительном шпионе давно себя изжила, говорит Андрей Дементьев.

«Уже в последнем фильме видно, что они [создатели] не могут придумать ничего нового: не то что новых ходов нет — уже и старые не работают. Видно, что самому актеру очень скучно, что ему это все надоело и он ждет, когда все это кончится. В общем, это было страшное разочарование, честно говоря. Хотя я ждал этого, — делится мнением киновед. — Это накапливалось в течение нескольких лет, а в последних фильмах с Дэниелом Крэйгом как только не измывались над этим Бондом: и ранили его, и рассматривали какие-то детские травмы, в результате которых он стал шпионом-убийцей. В общем, какой-то фрейдизм пошел».

«Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы
Кадр из фильма «Не время умирать» /

Подобные художественные нововведения не пошли франшизе на пользу: культовый когда-то герой и по-настоящему интересные и изобретательные фильмы перестали быть таковыми. Дух бондианы стали уничтожать и современные тенденции в голливудском кинематографе, а именно — страсть к политкорректности и презентации меньшинств, движений и идеологий. Это не плохо и не хорошо, — скорее, примета времени, однако место ли ей в классической бондиане, где господствуют настоящие приключения и опасный авантюризм? Пожалуй, одновременно простой и сложный вопрос.

«Я думаю, что франшиза закончилась. Уже как только слышишь эти музыкальные аккорды на начальных и финальных титрах, до боли знакомые с детства, то, в общем-то, [становится] все ясно про этот фильм. Ясно, чего ждать, и если эти ожидания оправдываются, то ничего, хорошо. А если нет — ну плохо. В любом случае никакой новизны больше быть не может. Уже давайте, ребята, придумывайте какую-нибудь следующую франшизу. Настало новое постковидное время, давайте жить в новом мире», — резюмирует собеседник агентства.

Ранее ФАН писал, что известный актер Дуйэн «Скала» Джонсон не против примерить на себя образ агента британской разведки. Оказывается, что в далеком 1967 году дедушка актера исполнил одну из ролей в фильме «Живешь только дважды». Правда, несмотря на идею семейной преемственности, звезда хочет сыграть положительного персонажа, а не злодея.

«Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы
кино фильмы голливуд джеймс бонд бондиана андрей дементьев
Комментировать