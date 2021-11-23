«Франшиза закончилась»: киновед Дементьев высказался о будущем бондианы

Знаменитая и любимая многими поколениями бондиана давно себя изжила, считает российский киновед Андрей Дементьев. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН, комментируя свежие новости касательно франшизы.

Как стало известно, прокатные сборы новой части «Не время умирать» показали отличные результаты, превысив отметку в 700 млн долларов. Таким образом, шпионский боевик стал самым кассовым голливудским фильмом этого года, да и вообще всего периода с начала пандемии.

Несмотря на ажиотаж, который продолжает создаваться вокруг крупнобюджетной франшизы, серия фильмов об элегантном и обольстительном шпионе давно себя изжила, говорит Андрей Дементьев.

«Уже в последнем фильме видно, что они [создатели] не могут придумать ничего нового: не то что новых ходов нет — уже и старые не работают. Видно, что самому актеру очень скучно, что ему это все надоело и он ждет, когда все это кончится. В общем, это было страшное разочарование, честно говоря. Хотя я ждал этого, — делится мнением киновед. — Это накапливалось в течение нескольких лет, а в последних фильмах с Дэниелом Крэйгом как только не измывались над этим Бондом: и ранили его, и рассматривали какие-то детские травмы, в результате которых он стал шпионом-убийцей. В общем, какой-то фрейдизм пошел».

Кадр из фильма «Не время умирать» /

Подобные художественные нововведения не пошли франшизе на пользу: культовый когда-то герой и по-настоящему интересные и изобретательные фильмы перестали быть таковыми. Дух бондианы стали уничтожать и современные тенденции в голливудском кинематографе, а именно — страсть к политкорректности и презентации меньшинств, движений и идеологий. Это не плохо и не хорошо, — скорее, примета времени, однако место ли ей в классической бондиане, где господствуют настоящие приключения и опасный авантюризм? Пожалуй, одновременно простой и сложный вопрос.

«Я думаю, что франшиза закончилась. Уже как только слышишь эти музыкальные аккорды на начальных и финальных титрах, до боли знакомые с детства, то, в общем-то, [становится] все ясно про этот фильм. Ясно, чего ждать, и если эти ожидания оправдываются, то ничего, хорошо. А если нет — ну плохо. В любом случае никакой новизны больше быть не может. Уже давайте, ребята, придумывайте какую-нибудь следующую франшизу. Настало новое постковидное время, давайте жить в новом мире», — резюмирует собеседник агентства.

Ранее ФАН писал, что известный актер Дуйэн «Скала» Джонсон не против примерить на себя образ агента британской разведки. Оказывается, что в далеком 1967 году дедушка актера исполнил одну из ролей в фильме «Живешь только дважды». Правда, несмотря на идею семейной преемственности, звезда хочет сыграть положительного персонажа, а не злодея.