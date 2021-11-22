В Йемене правительственные войска выбивают хуситов из Ходейды

Сана, 22 ноября. Проправительственные силы продолжили атаки против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщает Xinhua.

Военнослужащим правительственных сил Йемена удалось продвинуться глубже на территорию, контролируемую хуситами в провинциях Таиз и Ходейда.

«Коалиционные войска достигли военного прогресса и захватили ряд новых территорий», — заявил источник в армейской структуре правительственных сил Йемена.

Инсайдер акцентировал внимание на районе Джабаль Рас, где проправительственные силы сумели расширить зону своего влияния. При этом он оговорился, что в регионе продолжаются интенсивные бои, в ходе которых обе стороны несут потери.

Hodeidah's Arch of Triumph. At the very entrance to the city. Before vs After Saudi-American war of aggression.



The battle of Hodeidah turned out to be #Yemen's very own battle of Stalingrad.



The people held their grounds. For more than 3 years.



Yemen resists. pic.twitter.com/X3IXSDUJDN — Rune Agerhus (@Aldanimarki) November 17, 2021

Официальный Аден объявил о захвате гор Аль-Магхареб и Мехвар аль-Абед в районе Джабаль-Рас, а также Аль-Руана, Аль-Сухра, Тур и других участков в районе Мабана в Таизе. Кроме того, вооруженным силам удалось захватить город Хейс и соседние районы в Ходейде.

Успеху операции во многом способствовали авиационные удары коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по объектам хуситов в Ходейде. В результате атак погиб командир хуситской службы безопасности Мохаммед Абдулла Абу Талиб.

Хуситы организовали похоронные шествия в Сане и других подконтрольных им провинциях, чтобы почтить память 40 бойцов, погибших в результате атак на Ходейду.

Новая тактика

Коалиция объявила о новой стратегии действий, отказавшись от соблюдения, подписанного в 2018 году Стокгольмского соглашения о перемирии. Ключевой замысел военной тактики не раскрывается, но, как показывают нынешние события, она стала эффективной и позволила успешно атаковать стратегически важные высокогорные районы меду Ходейдой и Таизом.

«Наши силы начали широкомасштабное наступление, нам удалось перерезать маршрут снабжения хуситов в Таизе», — заявил представитель бригады Аль-Амалика Коль Мамун.

Правительственные войска взяли под контроль районы Вади-Дами аль-Дами и окрестности стратегической горы Аль-Бараша.

«Битва была поистине эпическая. Нашим войскам удалось пробиться сквозь заминированные хуситами поля. Это позволило добиться значительного прогресса», — вспоминал один из участников битвы под Ходейдой.

Ответ на Мариб

Перемена произошла после тактической хитрости движения «Ансар Аллах», которое воспользовалось выводом войск противника из Ходейды. 11 ноября техника коалиционных войск вышла из города.

«Объединенные силы сочли ошибкой нахождение войск в окружении оборонительных укреплений, будучи отстраненными от боевых действий международным соглашением, в то время как различные фронты нуждаются в поддержке во всех формах, включая открытие новых фронтов, чтобы свести на нет завоевания хуситов», — говорится в заявлении коалиции.

Это привело к захвату города повстанцами и стало очередным провалом проправительственных сил после марибского наступления хуситов. В начале ноября силы «Ансар Аллах» приблизились к этому последнему оплоту правительства Мансура Хади на севере Йемена. Тогда представитель хуситского движения Яхья Сария заявил о наступлении на Мариб и установлении контроля над районами Джабаль-Мурад и Аль-Джуба.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الواسعة #عملية_ربيع_النصر2 والتي تم خلالها تطهير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة في مأرب.. pic.twitter.com/XETslAoCQA — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 27, 2021

Ожесточенные бои сопровождались большими потерями, хуситам удалось одержать победу благодаря поддержке местных племен, которые примкнули к повстанцам.

Интерес «Ансар Аллах» к Марибу носит стратегический характер. Провинция богата нефтью, здесь находится единственный в Йемене нефтеперерабатывающий завод.

Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province

Yemen ????????



is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate



فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443

13-10-2021

عملية_فجر_الانتصار

اليمن ????????

١/٢ pic.twitter.com/wnZBapIQN2 — Princess Of Yemen???????? (@Ss1212125Yemen) October 13, 2021

Кроме того, сам Мариб расположен на перекрестке сети дорог, контроль над которым позволит повстанцам продвинуться на юг.

Противостоящие хуситам коалиционные силы сделали неоднозначный вывод из марибского провала. Они воюют на стороне бывшего президента Йемена Мансура Хади с 2014 года, после того как хуситы его свергли, и теперь подвергаются критике со стороны международного сообщества за эту поддержку.

Война в Йемене переживает очередную острую фазу. Она уже стала причиной гуманитарного кризиса в регионе, Организация Объединенных Наций (ООН) называет его худшим в мире за последнее время. Боевые действия стали причиной того, что 80% жителей зависят от продовольственной помощи извне.