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Глава МИД Украины Кулеба заподозрил Россию в желании «ослабить» Киев

Политика
Глава МИД Украины Кулеба заподозрил Россию в желании «ослабить» Киев
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 22 ноября. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз выступил с антироссийским высказыванием.

По словам министра, Россия с 2014 года якобы пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.

«Главная цель России — делать Украину максимально слабой. Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере», — высказался Кулеба.

Кроме того, он уверен, что президент России Владимир Путин «действительно рассматривает возможность наступательной операции» на Украину.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников признал, что Путин маневрирует войсками в пределах границ РФ. По его словам, таким образом он разыгрывает «многоходовую шахматную комбинацию», направленную против коллективного Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает провокаций из-за сообщений в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину». Песков считает, что подобная истерика создается искусственно, передает НСН.

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украина россия кулеба
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