Ученые Университета Макгилла заявили об опасности заражения «внеземными вирусами»

Монреаль, 22 ноября. Активное изучение космоса создает опасность заражения космическими вирусами. Об этом заявили специалисты Университета Макгилла по результатам проведенного исследования, передает издание Republic World.

Как утверждают ученые, некоторые полиовирусы и бактериофаги способны выживать под воздействием космического ионизирующего излучения, а также в условиях вакуума. Авторы научной публикации предлагают обратить внимание на этот вопрос и разработать порядок проведения процедур, необходимых для своевременной идентификации вирусов и оценки безопасности.

«На развитие космической промышленности тратятся огромные деньги, но существует глобальная проблема биобезопасности, требующей строгих трансграничных решений», — отметил сотрудник университета Энтони Риккарди.

Частицы «космических вирусов» могут попасть на Землю вместе с метеоритами. Кроме того, определенную опасность для здоровья космонавтов создают экзопланеты и другие небесные тела.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Он отметил, что безопасности экипажа Международной космической станции ничего не угрожает.

В США ранее объявили о планах строительства АЭС на Луне. По словам экспертов, станция могла бы стать независимым от Солнца источником энергии, пишет «Ридус».