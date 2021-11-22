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Законопроект о запрете указания национальности преступников в СМИ внесли в Госдуму

Общество
Законопроект о запрете указания национальности преступников в СМИ внесли в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Парламент Чеченской Республики предложил запретить упоминание национальности преступников в СМИ. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

В документе говорится, что информацию о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, следует запретить распространять в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях.

Авторы инициативы подчеркивают, что она направлена на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира.

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